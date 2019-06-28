البحرين تستدعي سفيرها في العراق للتشاور

استنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق الشقيقة من قبل متظاهرين، وأدى الى أعمال تخريبية في مبنى السفارة. ‏

وأضاف بيان نشر على موقع الوزارة اليوم، أن الخارجية البحرينية، قررت بناءً على هذا الاعتداء، استدعاء السفير صلاح علي المالكي سفير مملكة البحرين لدى جمهورية العراق للتشاور.

اقرأ أيضاً: الإمارات تستنكر اقتحام السفارة البحرينية في العاصمة العراقية

وحمّلت الوزارة، الحكومة العراقية المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961.