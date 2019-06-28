"الغذاء العالمي": إيصال المساعدات عبر ميناء عدن

عدن (الاتحاد) أعلن مسؤولون في مكتب برنامج الأغذية العالمي باليمن أن هناك توجهات لجعل ميناء عدن المنفذ الأساسي والرئيسي لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية عقب تضييق الخناق وعمليات الابتزاز التي تمارسها ميليشيات الحوثي الانقلابية في ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتهم.

وزار وفد من برنامج الغذاء العالمي محطة الحاويات في ميناء عدن للاطلاع على جاهزية المحطة في استقبال شحنات المساعدات الإنسانية التي سيتم إرسالها من أجل مساعدة المحتاجين والمتضررين من أبناء الشعب اليمني.

والتقى الوفد خلال زيارته الرئيس التنفيذي لموانئ عدن محمد علوي امزربه، ومدير عام محطة الحاويات عارف الشعبي وتم مناقشة جعل ميناء عدن منفذاً رئيسياً وأساسياً لإيصال المساعدات الإنسانية بدلاً من ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية.

وأكد الرئيس التنفيذي لموانئ عدن استعداد محطة الحاويات لتقديم كل الدعم الممكن والمطلوب لبرنامج الأغذية العالمي.

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