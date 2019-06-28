الإمارات تشارك باجتماعات وزراء المياه العرب

القاهرة (وام)

ترأس سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، جمعة مبارك الجنيبي، وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، إلى جانب وزراء الموارد المائية والري، ورؤساء الوفود في الدول العربية. وأكد المهندس، مازن غنيم، رئيس سلطة المياه في دولة فلسطين، الذي ترأس الدورة خلفاً للدكتور خالد علي الفاضل، وزير النفط والكهرباء والمياه بدولة الكويت، خلال كلمته الافتتاحية، ضرورة دعم «شبكة خبراء المياه العربية تحت الاحتلال»، للدفاع عن الحقوق أمام أطماع الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، الذي يستخدم المياه أداة للتضيق على أبناء الشعب الفلسطيني وجنوب لبنان والجولان السوري المحتل.

ووجه غنيم الشكر لداعمي برنامج محطة التحلية المركزية في قطاع غزة، وطالب بتنفيذ التعهدات والالتزامات لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني من ويلات الهجرة القسرية، بحثاً عن المياه كأساس للحياة، محذراً من تدني جودة المياه الجوفية، والتي تعتبر المصدر الرئيسي للمياه، وأصبحت غير صالحة، بنسبة 97% بما يؤكد أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وقال غنيم: «إن الوطن العربي يواجه قضايا شح المياه والتناقص المستمر في كمياتها المتاحة، مع ارتفاع وتيرة الطلب عليها نتيجة التضخم السكاني وازدياد متطلبات التنمية والتغيرات المناخية، بما فيها من موجات الجفاف».