اليمن.. "القوات المشتركة" تسيطر على مواقع الميليشيات في قعطبة

عقيل الحلالي (صنعاء)

شنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بقيادة ألوية العمالقة المدعومة من التحالف العربي، أمس، هجوماً واسعاً على مواقع وجيوب لميليشيات الحوثي الانقلابية المرتبطة بإيران، غربي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع. وقالت مصادر ميدانية في الضالع، إن القوات المشتركة شنت هجوماً واسعاً على مواقع وجيوب للميليشيات الحوثية في منطقتي الزبيريات وشخب غرب قعطبة الواقعة شمال غرب المحافظة، مشيرةً إلى أن القوات المشتركة «تمكنت من السيطرة على عدد من المواقع التابعة للميليشيات في المنطقتين»، على الطريق الحيوي المؤدي إلى محافظة إب الخاضعة لهيمنة الحوثيين، منذ أواخر العام 2014.

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، خلال الهجوم المباغت للقوات الحكومية المشتركة، دون أن تذكر إحصائية محددة، فيما أصيب سبعة جنود من القوات المشتركة، خلال المواجهات، التي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

وزعمت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أن الميليشيات «كسرت زحفاً واسعاً» للقوات المشتركة في مديرية قعطبة، التي تشهد معارك منذ أواخر أبريل، وتخضع معظم أجزاؤها لسيطرة القوات المشتركة.

وذكرت مصادر إعلامية، موالية للحكومة اليمنية الشرعية، أن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخ كاتيوشا من منطقة الزمعري، غرب قعطبة، باتجاه مدينة الضالع، موضحةً أن الصاروخ سقط على منزل أحد المواطنين في حي سكني وسط المدينة، موقعاً أضراراً مادية كبيرة دون إصابات بشرية.

إلى ذلك، واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، ولليوم الثالث على التوالي، تصعيدها العسكري وغير المسبوق في محافظة الحديدة الساحلية، حيث تصمد هدنة إنسانية هشة منذ أواخر العام المنصرم.

وقصفت ميليشيات الحوثي، في وقت متأخر ليل الأربعاء، مستشفى 22 مايو في شارع الخمسين شمال شرق مدينة الحديدة، واستهدفت مواقع عسكرية للقوات المشتركة، وتجمعات سكنية في المدينة ومديريتي التحيتا وحيس جنوب المحافظة الاستراتيجية والمطلة على البحر الأحمر.

وذكر سكان أن ميليشيا الحوثي استهدفت بقذائف مدفعية مستشفى 22 مايو، الواقعة في منطقة خاضعة لسيطرة القوات المشتركة بقيادة ألوية العمالقة، مضيفين أن القصف أسفر عن اشتعال النيران في المستشفى واحتراق الطابقين الثاني والثالث بشكل كامل.

وكثفت الميليشيات المدعومة من إيران، أمس، عملياتها العسكرية التصعيدية في الحديدة، والمنافية لاتفاق السويد، وقصفت بالمدافع والقذائف الصاروخية والرشاشات المتوسطة، مواقع قوات العمالقة شرق الحديدة، وفي مديريتي حيس والتحيتا.

وبحسب العديد من المصادر الميدانية، فإن ميليشيا الحوثي أطلقت القذائف المدفعية والصاروخية على منازل ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية، جنوب شرق التحيتا، واستهدفت بالتزامن العديد من الأحياء السكنية في مدينة حيس.

وأفاد عدد من الأهالي في حيس، بأن ميليشيات الحوثي نشرت قناصين على مرتفعات مطلة على منازلهم وأحيائهم شمال المدينة، مشيرين إلى أن القناصين باشروا بإطلاق النار بشكل عشوائي على منازلهم، وهو ما تسبب بحالة كبيرة من الهلع والذعر في أوساط السكان، لا سيما النساء والأطفال.

في غضون ذلك، فجر مسلحون مجهولون، مساء الأربعاء، أنبوباً للغاز المسيل في محافظة شبوة، شرقي اليمن، بعد يومين من تفجير مماثل لأنبوب للنفط.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية، إن انفجاراً عنيفاً هز منطقة عين بامعبد في مديرية رضوم، جراء استهداف أنبوب نقل الغاز المسال إلى ميناء بلحاف المطل على البحر العربي. وأضاف السكان، أن الانفجار تسبب بحريق هائل، حيث تصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان بشكل مكثف.

ووقع هذا الانفجار على بعد مسافة قريبة من موقع عسكري يتبع قوات النخبة الشبوانية.

وجاء هذا التفجير بعد يومين من تفجير مماثل نفذه مجهولون، استهدف أنبوب نقل النفط الخام في مديرية الروضة بنفس المحافظة.

وخلال الأيام الماضية، اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية، وقوات النخبة الشبوانية في مدينة عتق، عاصمة المحافظة، حيث حاول الأخيرون السيطرة على مؤسسات ومقرات حكومية، وإنشاء معسكرات بالقرب من مواقع الشركات النفطية.