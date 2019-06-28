كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت تهنيء "تميم "بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، رسالة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وعبر أمير الكويت في الرسالة عن خالص تهانيه، بمناسبة الذكرى السادسة لتولي أمير قطر مقاليد الحكم.

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كما بعث ولي عهد الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تهنئة إلى أمير قطر، ضمنها خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ببرقية تهنئة مماثلة.

وتسلم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مقاليد الحكم في بلاده بعد تنازل والده حمد بن خليفة آل ثاني عن الحكم في 25 يونيو 2013.