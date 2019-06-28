كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية البحرينية تستدعي سفيرها بالعراق للتشاور إثر الاعتداء على مبنى سفارتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكرت مملكة البحرين الاعتداء الذي استهدف مبنى سفارتها لدى العراق من قبل متظاهرين وأدى الى أعمال تخريبية في مبنى السفارة.

واستدعت وزارة الخارجية البحرينية سفيرها في العراق للتشاور إثر الاعتداء على مبنى سفارتها في بغداد.