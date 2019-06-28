كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محدثين: معاقبة خامنئي ومكتبه هي الخطوة الأكثر إلحاحاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السيد محمد محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إنّ معاقبة خامنئي ومكتبه سيئ السمعة، هي الخطوة الأكثر إلحاحًا.

وأشار إلى أن الآلاف من الملالي، وأعضاء قوات الحرس ومحترفي التعذيب، يتحكمون في كل مقدرات إيران، ودمروا البلاد، ووضعوا الناس في موقف حرج وتسببوا في نشر الحروب وسفك الدماء في المنطقة.

وأكد أن فرض العقوبات كاملة على هذا المكتب، هو مطلب جميع الإيرانيين، موضحا أن خامنئي ومكتبه هما المركز الرئيسي للإعدام والتعذيب والقمع وتصدير الإرهاب والحرب، فضلا عن الفساد المالي، والاختلاس والفقر والبطالة في إيران.

