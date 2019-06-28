كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين: اتفاق خفض الإنتاج ساعد باستقرار أسواق النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقل عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله في مقابلة صحفية، اليوم الخميس، إن اتفاقاً بين منظمة أوبك ومنتجين آخرين للنفط لخفض إنتاج الخام لعب دوراً إيجابياً في استقرار أسواق النفط.

وفي المقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، لم يشأ بوتين أن يقدم إجابة مباشرة عندما سئل عما إذا كانت روسيا ستؤيد تمديد الاتفاق عندما ينقضي أجله في نهاية الشهر الحالي.