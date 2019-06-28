كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع التركية: مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في هجوم على نقطة مراقبة في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد العسكريين الأتراك وإصابة 3 آخرين بهجوم على نقطة مراقبة لتركيا في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا، متهمة سلطات البلاد بالوقوف وراء الحادث.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس، إن القوات السورية المتمركزة قرب منطقة خفض التصعيد استهدفت نقطة المراقبة العاشرة بقذائف المدفعية، معتبرة أن هذه الهجوم متعمد.

وأوضحت الوزارة أن عسكريا واحدا "قتل جراء الهجوم"، مشيرة إلى أنه أسفر كذلك عن إصابة 3 آخرين تم نقلهم من الوقع وهم يتلقون العلاج حاليا.

وأفاد بأنه تم على خلفية هذا التطور استدعاء الملحق العسكري الروسي في أنقرة إلى رئاسة الأركان العامة.