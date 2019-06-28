كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهرون عراقيون يقتحمون مقر السفارة البحرينية في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتحم متظاهرون في العراق، مساء يوم الخميس، مقر السفارة البحرينية في بغداد احتجاجا على "ورشة المنامة"، ورفعوا العلم الفلسطيني فوق المبنى.

وقال موقع "السومرية نيوز" إن العشرات من المواطنين اقتحموا مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد، تنديدا بـ"صفقة القرن" و"ورشة المنامة" التي قاطعها العراق.

وأضاف أن المتظاهرين أنزلوا العلم البحريني ورفعوا العلم الفلسطيني، مشيرا إلى أن القوات الأمنية قطعت جميع الطرق المؤدية إلى السفارة.



