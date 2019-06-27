يقدم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب، تقريره الرسمي حول “أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان”، وذلك يوم الخميس المقبل. وسيحل المندوب الوزاري ضيفًا على “ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء” بالرباط، يوم الثلاثاء المقبل. اللقاء سينطلق ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا، لتقديم تقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان حول “أحداث الحسيمة و حماية حقوق الإنسان”. وكان أحمد شوقي بنيوب التزم بإصدار تقرير موضوعاتي حول قضية الحسيمة وحقوق الإنسان في نهاية شهر يونيو من السنة الجارية، وأشار إلى أنه لا يمكن بعد كل ما جرى عدم قراءة الوضع.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد سنة كاملة.. بنيوب يستعد لتقديم تقريره الرسمي حول “أحداث الحسيمة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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