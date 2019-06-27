لفظت مياه شاطئ ‘بومرسال’، باقليم سيدي افني، صباح اليوم الخميس، جثث لمغاربة حاولوا العبور إلى السواحل الاسبانية، بعد غرق قارب للهجرة السرية يحمل أزيد من 40 شخصا.
وأفادت مصادر بعين المكان لـ”اليوم24″، أن إستنفارا أمنيا كبيرا كان بشاطئ سيدي أفني، حيث تمكنت عناصر الوقاية المدنية من إنتشال 6 جثث إلى حدود الساعة، بينهم امرأة وطفلها وشاب من سيدي افني.
وأضاف المصدر ذاته، أنه لم يتم التعرف لحد الآن عن هوية الثلاثة الآخرين، في حين قد تمكنت عناصر الوقاية من إنقاذ 18 شخصا، فيما لازال البحث جاريا عن باقي المفقودين.
من جهة أخرى وفِي نفس اليوم، علق قارب آخر وسط أمواج البحر بمنطقة “تكومبا” جنوب سيدي افني، وعلى متنه مهاجرين سريين كانوا في طريقهم إلى جرز الكناري.
كانت هذه تفاصيل خبر انقلاب قارب للهجرة في سيدي إفني.. انتشال 6 جثت وإنقاذ 18 آخرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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