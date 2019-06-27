كشف ممثل النيابة العامة في ملف “جريمة شمهروش” التفاصيل، التي تضمنها تقرير الطب الشرعي حول وفاة السائحتين الدنماركية “لويزا فيسترغر يسبرسن” والنرويجية “مارين أولاند”، واصفا مرتكبيها بـ”الوحوش الآدمية”.
وأكد تقرير الطب الشرعي، حسب ممثل النيابة العامة، تعرض “لويزا” لتقطيع الأوردة الدموية، والقصبة الهوائي، والعمود الفقري على مستوى العنق، وعن وجود 23 جرحا على مستويات عدة في مختلف أطراف جسدها، الذي بتر عنه الرأس.
كما كشف التقرير نفسه تعرض “لويزا” لجرح على مستوى أسفل الأذن اليسرى، وجروح أخرى في الجبين، وحول العين اليسرى، فضلا عن جروح أخرى على مستوى اليد اليسرى، والأصابع، والفخذ، والرجل اليمنى.
وبخصوص السائحة النرويجية، فأورد تقرير الطب الشرعي أنها تعرضت لـ7 جروح، و2 من السور على مستوى الرئة، والقفص الصدري، مع تقطيع العمود الفقري، وقطع القصبة الهوائية، وبتر كلي للرأس، وجرح في العنق طوله 20 سنتيمترا، و3 جروح في الذراع الأيسر، وأخرى في القفص الصدري.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة تعرض تفاصيل التشريح الطبي لضحيتي “شمهروش”: تقطيع الأوردة والقصبة الهوائية و23 جرحا وبتر كلي للرأس! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.