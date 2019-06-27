النيابة العامة تعرض تفاصيل التشريح الطبي لضحيتي “شمهروش”: تقطيع الأوردة والقصبة الهوائية و23 جرحا وبتر كلي للرأس!

كشف ممثل النيابة العامة في ملف “جريمة شمهروش” التفاصيل، التي تضمنها تقرير الطب الشرعي حول وفاة السائحتين الدنماركية “لويزا فيسترغر يسبرسن” والنرويجية “مارين أولاند”، واصفا مرتكبيها بـ”الوحوش الآدمية”.

وأكد تقرير الطب الشرعي، حسب ممثل النيابة العامة، تعرض “لويزا” لتقطيع الأوردة الدموية، والقصبة الهوائي، والعمود الفقري على مستوى العنق، وعن وجود 23 جرحا على مستويات عدة في مختلف أطراف جسدها، الذي بتر عنه الرأس.

كما كشف التقرير نفسه تعرض “لويزا” لجرح على مستوى أسفل الأذن اليسرى، وجروح أخرى في الجبين، وحول العين اليسرى، فضلا عن جروح أخرى على مستوى اليد اليسرى، والأصابع، والفخذ، والرجل اليمنى.

وبخصوص السائحة النرويجية، فأورد تقرير الطب الشرعي أنها تعرضت لـ7 جروح، و2 من السور على مستوى الرئة، والقفص الصدري، مع تقطيع العمود الفقري، وقطع القصبة الهوائية، وبتر كلي للرأس، وجرح في العنق طوله 20 سنتيمترا، و3 جروح في الذراع الأيسر، وأخرى في القفص الصدري.