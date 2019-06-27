أم الفحم: مصرع شابة دهسا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت شابة في العشرينات من عمرها، مصرعها دهسا، في حادث وقع على شارع وادي عارة السريع مقابل مدخل مدينة أم الفحم، في وقت متأخر من مساء الخميس.
وأفادت مصادر طبية أن طاقم الإسعاف الذي وصل إلى المكان أجرى عمليات إنعاش للمصابة في محاولة لإنقاذ حياتها، لكن دون جدوى، واضطرت الطواقم الطبية لإعلان وفاته.
ولفت بيان صادر عن الشرطة إلى أن السائق هو مواطن من أم الفحم (24 عاما)، وأصيب بجروح طفيفة نقل على إثرها لتلقي العلاج في مستشفى "هعيمك" في العفولة.
وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، فيما تسببت الأزمة المرورية التي تشكلت في أعقاب الحادث إلى إغلاق شارع وادي عارة باتجاه الغرب.
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