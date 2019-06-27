إغلاق مسبحين في فرنسا بعد تجدّد جدل الـ"بوركيني"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلقت بلديّة فرنسيّة حمّامي سباحة تابعين لها، بعد تجدّد الجدل حول ارتداء نساء يرتدنهما للباس السّباحة الإسلاميّ، الّذي يدعى "بوركيني"، والذي يغطّي كامل الجسم، مازجًا بين كلمتي "برقع" و"بكيني".

وكانت نساء مسلمات قد قصدن يوم الأحد الفائت وخلال الشهر الماضي حمامي السباحة التابعين لبلدية مدينة غرونوبل جنوب شرق فرنسا، مرتديات الـ"بوركيني" على الرّغم من الحظر الّذي تفرضه البلديّة، بمبادرة من مجموعة "تحالف المواطن" الحقوقية، للمطالبة بالحق في السباحة، معتبراتٍ حظرهنّ تمييزًا ضدهن.

وقالت البلدية في بيان إن رجال الإنقاذ طلبوا إغلاق حمّامي السباحة لأنهم "موجودون هناك للحفاظ على سلامة السابحين، ولا يمكنهم فعل ذلك عندما يتعيّن عليهم القلق بشأن الحشود" التي "نتجت عن ارتداء نساء لملابس سباحة مثيرة للجدل"، مضيفًا: "نحن نعمل من اجل حل إيجابي" لهذه المشكلة.

وهذا الخلاف هو الأحدث في فرنسا بما يتعلّق بملابس المسلمات الّتي تغطي الوجه والجسم، باعتبار أنها "عامل إخضاع النساء" في بلد ذي قوانين صارمة بشأن العلمانية.

وفرنسا التي تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا كانت الدولة الأوروبية الأولى التي تحظر الحجاب الكامل في الأماكن العامة عام 2011، ولاحقًا أيّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحظر عام 2014، رافضة الحجج بأن منع الحجاب الذي يغطي كامل الوجه انتهاك للحرية الدينية.

Advertisements

وفي وقت سابق هذا العام اضطرت شركة ديكاتلون الفرنسية لبيع الملابس الرياضية إلى التراجع عن خطة لبيع ملابس جري خاصة بالمحجبات بعد تعرضها لانتقادات شديدة.

وأعرب سياسيون يمينيون متطرفون عن معارضتهم لارتداء النساء للـ"بوركيني"، وذلك يوم الإثنين، في اليوم التالي للواقعة في غرونوبل.

وتريد النساء من حمّامات السباحة العامة التي تجبر النساء على ارتداء الـ"بيكيني" أو ملابس سباحة من قطعة واحدة، تغيير أنظمتها واستقبال مرتديات الـ"بوركيني".

وقال عضو البرلمان عن الحزب الجمهوري اليميني، أريك سيوتي، في تغريدة على "تويتر" أن الـ"بوركيني ليس له مكان في فرنسا حيث توجد مساواة بين الرجل والمرأة".

وكان الـ"بوركيني" محور مواجهة منذ ثلاث سنوات في العديد من البلدات الساحلية الفرنسية التي حظرته بحجة انه يشكل تهديدًا أمنيًّا، إلا أن المحاكم الفرنسية ألغت الحظر في وقت لاحق.