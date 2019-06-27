اليمن يؤكد دعم مهام لوسيجارد لتصحيح مسار اتفاق الحديدة

أكدت الرئاسة اليمنية، الخميس، دعمها إنجاح عمل رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة الأمم المتحدة في الحديدة، الجنرال مايكل لوليسجارد، بما يضمن تصحيح مسار تنفيذ اتفاق الحديدة.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، التقى نائب رئيس الجمهورية علي محسن صالح، الجنرال لوسيجارد، في العاصمة السعودية الرياض.

وفي اللقاء، أكد صالح أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وجّه الفريق الميداني الحكومي بالتعاون والعمل على إنجاح مهام لوسيجارد، بما يضمن تصحيح أي اختلالات وتصويبها وتنفيذ اتفاق الحديدة، وفقاً لما ورد في اتفاق السويد، وطبقاً للقانون اليمني والمعاني الواردة في القرارات الأممية ذات الصلة.

وناقش صالح خلال اللقاء الجهود التي يبذلها الفريق الميداني الحكومي في العمل على تنفيذ اتفاق الحديدة، وشدد على حرص الحكومة اليمنية في تنفيذ اتفاق السويد نصاً وروحاً.

والأربعاء الماضي، أعلنت الرئاسة اليمنية استئناف التعامل الكامل والإيجابي مع جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيث.

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وكانت الحكومة الشرعية أوقفت التعامل مع جريفيث قرابة شهرين، وأكدت أنه يحابي الحوثيين ويتماهى مع إجراءاتهم الأحادية، لكنها تراجعت في إطار حرصها على تحقيق السلام، بعد تعهد المبعوث الأممي بـ"عملية سياسية محايدة" في اليمن، واعتراف الأمم المتحدة بانتهاكات مليشيا الحوثي.

وكذّبت الأمم المتحدة، خلال الأسبوعين الماضيين، الخطوات الحوثية الأحادية والانسحاب الوهمي، وكشفت أن الانتشار العسكري الحوثي لا يزال موجوداً إلى حد كبير.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، قد أكد في رسالته للرئيس اليمني قبل أيام أن "الحكومة الشرعية هي الممثل الوحيد للشعب اليمني، وأن العلاقة الإيجابية معها هي مفتاح حل الأزمة واستئناف عملية السلام".

وتسعى الأمم المتحدة إلى استئناف عملية إعادة الانتشار في موانئ الحديدة، بعد رفض الحكومة الشرعية الخطوات الحوثية الأحادية.

وكان الحوثيون المدعومون من إيران قد زعموا منتصف مايو/أيار الماضي، أنهم نفذوا إعادة الانتشار من موانئ الحديدة، فيما شددت الحكومة اليمنية أن الانقلابيين قاموا بمسرحية هزلية بعد نشر عناصر أخرى منهم في تصرف يكشف خداع المليشيا وتلاعبها باتفاق السويد.