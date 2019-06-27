قرقاش: الاعتداء على سفارة البحرين في بغداد تصعيد خطير

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العين الإخباريةالجمعة 2019/6/28 12:39 صباحا بتوقيت أبوظبي
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش
أدان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش الاعتداء على سفارة مملكة البحرين في بغداد، داعيا الحكومة العراقية للوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه حماية العمل الدبلوماسي.
وقال قرقاش، في تغريدة على تويتر "الاعتداء على سفارة مملكة البحرين الشقيقة في بغداد مرفوض ومستهجن، وتصعيد خطير على المستوى القانوني والسياسي".
وأضاف "ندعو الحكومة العراقية للوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه حماية العمل الدبلوماسي ومقار البعثات في العاصمة والمدن العراقية".
واقتحم العشرات من مليشيا الحشد الشعبي الإيراني، مساء الخميس، مقر السفارة البحرينية في بغداد وسط غياب تام للسلطات الأمنية في المنطقة.
وأظهرت لقطات فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حشودا متجمهرين حول السفارة، وبعضهم متسور جدران السفارة، وقال معلقون في الفيديو "إنه تم إنزال العلم البحريني من فوق مبنى السفارة".
وانتقد معلقون كثرة وقائع الاقتحام، مشيرين بأصابع الاتهام إلى إيران ومليشيات الحشد الشعبي التي تتمتع بنفوذ واسع في العراق.
وعبّر السفير السعودي السابق في العراق ثامر السبهان عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذا الحادث، وقال على حسابه في تويتر "ما يحدث الآن لسفارة مملكة البحرين في بغداد أمر مؤسف للغاية".
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