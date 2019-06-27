رئيس إندونيسيا يدعو للوحدة بعد تأييد حكم فوزه بالانتخابات

أيدت المحكمة الدستورية الإندونيسية، الخميس، فوز الرئيس جوكو ويدودو في الانتخابات التي أجريت في أبريل/نيسان، رافضة مزاعم المعارضة بأن التصويت شابه تزوير.



وأعيد انتخاب ويدودو بفارق تجاوز 10% بحسب الإحصاء الرسمي الذي نشر الشهر الماضي، لكن منافسه الجنرال المتقاعد برابوو سوبيانتو رفض الاعتراف بالهزيمة وأقام دعوى قضائية زاعما أن الانتخابات شابها تزوير واستغلال للسلطة بشكل منهجي.

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وقال ويدودو للصحفيين بعد قرار المحكمة وقبل أن يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين: "أدعو كل الإندونيسيين إلى الوحدة للنهوض بالبلاد".

ورفضت هيئة المحكمة المؤلفة من 9 قضاة بالإجماع دعوى المعارضة قائلة إنه لا توجد أدلة على حدوث تزوير.

وأضافت أن المزاعم بأن ويدودو أساء استخدام المال العام لحشد الدعم، وبأن حرية الصحافة قُيدت خلال الحملة، وبأن الناخبين تعرضوا للترهيب أو محاولات لشراء أصواتهم، لا أساس لها من الصحة، وحكم المحكمة نهائي وغير قابل للطعن عليه.