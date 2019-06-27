تفجيرات تونس وتطهير الإخوان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، اليوم الخميس الـ27 من يونيو/حزيران، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة، تبرز تفجيرات تونس: تونسيون يهتفون من موقع التفجيرات: الإخوان إرهابيون، جلسة طارئة للبرلمان التونسي إثر تفجيرات ووعكة صحية للسبسي، برايان هوك: عقوبات إيران تؤتي ثمارها، مشروع قانون بمصر لتطهير مؤسسات الدولة من الإخوان، قطر ترصد ملايين الدولارات لإسقاط ترامب، الرئيس الفلسطيني يجدد تمسكه بالسلام ويرحب بآلية متعددة الأطراف، ماكرون يحث على "إبقاء الضغط" الأوروبي ضد إيران، أبوالغيط ومبعوث أمريكا للسودان يبحثان آخر التطورات السياسية، العقوبات الأمريكية ضد "ظريف" تستهدف أصوله وزياراته لنيويورك، إثيوبيا توقف 56 عضواً بحزب سياسي إثر انقلاب أمهرة الفاشل.

وأما في الاقتصاد فتطالعون: قطر.. انكماش المعروض النقدي بأكثر من 5.4% خلال مايو، العقوبات تجبر إيران على اتخاذ إجراءات تقشفية، تركيا.. مؤشر الثقة بالاقتصاد يهوي 11% في يونيو، النفط دون 66 دولاراً قبل قمة العشرين، الأصول الاحتياطية السعودية ترتفع أكثر من 517 مليار دولار.

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وإلى الملاعب تجدون: ميلان يحبط مساعي سان جيرمان نحو دوناروما.

وفي الفن تقرأون: الممثل جودينج جونيور يطالب بوقف مالحقته بالتحرش

وللتعرف على مزيد من الأحداث يمكنكم مطالعة النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة بـالضغط هنا..