البحرين تستدعي سفيرها لدى العراق إثر الاعتداء على مبنى سفارتها في بغداد

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العين الإخباريةالجمعة 2019/6/28 01:04 صباحا بتوقيت أبوظبي
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني
قررت وزارة الخارجية البحرينية، الخميس، استدعاء سفيرها لدى العراق صلاح علي المالكي للتشاور، عقب الاعتداء الذي استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين في العاصمة بغداد.
وأصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانا، جاء فيه:" نستنكر الاعتداء الذي استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين لدى العراق وأدى إلى أعمال تخريبية في مبنى السفارة".
وأضاف البيان " وعليه قررت وزارة الخارجية استدعاء السفير صلاح علي المالكي سفير مملكة البحرين لدى العراق للتشاور، وتحمل الحكومة العراقية المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية البحرين في العراق وجميع العاملين فيهما، وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ١٩٦١".
ومن جانبه، تعهد وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري بمحاسبة المسؤولين عن اقتحام سفارة البحرين في بغداد، معلنا اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة.
وأظهرت لقطات فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حشودًا متجمهرين حول السفارة، وبعضهم متسور جدران السفارة، وقال معلقون في الفيديو:" إنه تم إنزال العلم البحريني من فوق مبنى السفارة".
وانتقد معلقون كثرة وقائع الاقتحام مشيرين بأصابع الاتهام لإيران وميليشيات الحشد الشعبي التي تتمتع بنفوذ واسع في العراق.
وعبر السفير السعودي السابق في العراق، ثامر السبهان، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذا الحادث، وقال على حسابه في تويتر:" ما يحدث الآن لسفارة مملكة البحرين في بغداد أمر مؤسف للغاية".
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