الان تتابع البحرين تستدعي سفيرها من بغداد بعد اقتحام متظاهرين موالين لإيران سفارتها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 9 دقائق - 12:11 ص, 28 يونيو 2019 م التعليقات: 0 قررت وزارة الخارجية البحرينية استدعاء سفيرها في بغداد صلاح علي المالكي للتشاور، بعد اقتحام متظاهرين للسفارة. وحملت الخارجية، في بيان، الحكومة العراقية المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961.

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