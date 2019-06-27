الان تتابع الإمارات: الاعتداء على سفارة البحرين في بغداد تصعيد خطير على المستوى القانوني والسياسي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 37 دقيقة - 11:44 م, 27 يونيو 2019 م التعليقات: 0 قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن الاعتداء على سفارة مملكة البحرين الشقيقة في بغداد مرفوض ومستهجن وتصعيد خطير على المستوى القانوني والسياسي.

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