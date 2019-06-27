الان تتابع مليشات الحشد الشعبي التابعة لإيران تقتحم سفارة البحرين في بغداد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:47 م, 27 يونيو 2019 م التعليقات: 0 اقتحمت مليشات الحشد الشعبي التابعة لإيران سفارة البحرين في بغداد. وذكرت قناة العربية، أن هناك أنباء عن أن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين عند اقتحام السفارة البحرينية في بغداد.

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