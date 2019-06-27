الان تتابع التليفزيون الإثيوبي: القبض على 250 شخصا في العاصمة على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:41 م, 27 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أعلن التليفزيون الإثيوبي إلقاء القبض على ما يقرب من 250 شخصا في العاصمة الإثيوبية وبحر دار على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.

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