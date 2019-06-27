في أقل 10 أيام.. أنجيلا ميركل ترتجف للمرة الثانية أمام الكاميرات (فيديو)

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تعرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى وعكة صحة جديدة حيث تعرضت للارتعاش بشكل ملحوظ وعدم قدرتها على الوقوف أثناء حفل رسمي في برلين.
ووقعت الحادثة لحظة وقوف ميركل بجانب الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، أثناء احتفالية خاصة بتعيين وزير عدل جديد في البلاد.
وسارع الحاضرون إلى تقديم كأس ماء للمستشارة، غير أنها رفضت، لتظهر فيما بعد وفقاً لعدد من التقارير الإعلامية وهي بخي وبصحة جيدة.
منذ Hقل من 10 أيام تعرضت ميركل لنفس الأزمة، حيث رصدت وسائل الإعلام أمرًا غريبًا حدث مع ميركل، عند استقبالها الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي، فمع بدء عزف موسيقى ترحيب وطنية بحسب الفيديو المنشور، أصيب المستشارة الألمانية بحالة من الاهتزاز والارتجاف الشديدة بطريقة لم تتمكن معها من التحكم، بما يحدث معها أو التوقف عنه وهذا ما لاحظه زيلينسكي الذي ظل ثابتا ولم يحاول مساعدتها.
وعقب انتهاء مراسم الاستقبال والمباحثات المشتركة، وخلال مؤتمر صحفي مشترك، شرحت ميركل سبب ماحدث معها، وقالت وفقا للتقارير الصحفية: «أنا بصحة جيدة جداً تناولت 3 أكواب من المياه بعد الذي حدث، فقد كنت في حاجة إلى ذلك، وأشعر الآن أني بخير تماماً»، وأشارت خلال حديثها إلى أنها تعرضت لجفاف أثناء حفل الاستقبال ووقوفها مع ضيفها أمام حرس الشرف، بسبب درجات الحرارة المرتفعة، التي تمر بها ألمانيا الآن.
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من Sky News Arabia
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.