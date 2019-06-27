نادلة بار تبصق على ابن ترامب!

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
في حادثة صادمة، بصقت موظفة حانة أمريكية على نجل الرئيس الأمريكي إيريك دونالد ترامب أثناء وجوده مع أصحابه في الحانة.
وذكر موقع Breibart الأمريكي الإخباري، أن الحادث وقع في بار فندق في مدينة شيكاغو، عندما كان إيريك يمضي أمسية بصحبة عدة أشخاص. وانتقدت نادلة البار، وفقا لشاهد عيان، الرئيس الأمريكي الحالي، وبعدها اقتربت من إيريك ترامب وبصقت في وجهه.
وقال إيريك للصحفيين معلقا على هذه الحادثة: "إنه فعل مثير للاشمئزاز للغاية لشخص لديه مشاكل بعواطفه وهذا واضح".
وأضاف ابن الرئيس الأمريكي، أن جهاز المخابرات الأمريكي احتجز المرأة، لكنه رفض الإدلاء بشهادة ضدها، لذلك تم إطلاق سراحها من الحجز.
واتهم إيريك ترامب الديمقراطيين بمهاجمته، مضيفا أن مؤيدي الحزب الذي يروج للتسامح "لديهم شح للغاية بأدب اللياقة".
وأشار إلى أنه "عندما يكون شخص ما غير سوي، لدرجة أنه مستعد للهبوط لمستوى البصق على الناس، فإن ذلك يؤكد ببساطة على يأس من حقيقة أننا فزنا".
المصدر: لينتا. رو
شاهد ايضا.. إيفانكا ترامب تنتهك القواعد باستعمال بريدها الالكتروني الشخصي في العمل الحكومي
من Euronews
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
انفجار غاز يتسبب بانهيار مبنى وأربع إصابات بالغة وسط العاصمة النمساوية
تسبب انفجار غاز وسط العاصمة النمساوية فيينا بانهيار مبنى بعد هبوط عدة طوابق فيه. وأصيب أربعة أشخاص إصابات خطيرة وشوهد عدة أشخاص يجملون رجلاً بعيداً عن موقع الانفجار. بحسب الشرطة فإن الانفجار وقع حوالي الساعة الرابعة والنصف مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي. وأظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها على الإنترنت وجود فجوة في مقدمة المبنى. وقد شوهد العديد من الرجال وهم يحملون شخصًا بعيدًا عن موقع الانفجار حيث غمر الحطام الشارع، وتم إخلاء المنطقة المحيطة بمكان الحادث. إضافة إلى الإصابات الأربعة البالغة هناك إصابات عدة طفيفة، في حين ما زال رجال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا بين الأنقاض. للمزيد على يورونيوز: شاهد.. انفجار إطارات طائرة وخروجها عن مسارها انفجار أحد مستودعات الذخيرة التابعة للجيش غربي دمشق انهيار قلعة في أفغانستان تعود إلى ألفي عام.. فيديو
Euronews (Ar)
-
بدء محاكمة عصابة من 11 شاباً تناوبوا على اغتصاب فتاة في ألمانيا
بدأت في ألمانيا محاكمة عصابة من 11 شاباً متهمين باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. المتهمون بالاغتصاب الجماعي ينحدر ثمانية منهم من سوريا بالإضافة إلى ألماني وعراقي وجزائريين، وتتراوح أعمارهم بين 18- 30. تعود الحادثة إلى خريف العام الماضي عندما كانت الفتاة خارجة من ملهى ليلي في فرايبورغ الألمانية، فسحبها شاب واقتادها بعيداً، ليبدأ بالاعتداء عليها ثم يتناوب باقي الشبان على اغتصابها، ولم تستطع المقاومة أو الدفاع عن نفسها حيث كانت تحت تأثير مخدر. المحاكمة ستكون ضخمة بناء على استعدادات المحكمة الإقليمية، فسيكون هناك 27 يوماً من الجلسات و50 شاهداً ومن المتوقع صدور الحكم في كانون الأول/ ديسمبر المقبل. التهمة بحسب الإدعاء تحوي شقين، الأول يتعلق بخداع الفتاة ووضع مخدر لها في الشراب، إضافة إلى عقار إكستاسي كان قد قدم لها سابقاً وهو مخدر يسبب الهلوسة والنشاط والسعادة، فأصبحت الضحية مسلوبة القوة والإرادة تماماً والشق الثاني يتعلق بالاغتصاب. المتهم الأساسي وهو سوري يبلغ من العمر 22 عاماً سبق واتهم بتهم أخرى سابقاً وأثناء الجريمة كان مطلوباً بأوامر توقيف غير مطبقة. هذه الحادثة تسببت بأزمة واسعة النطاق سياسية واجتماعية في ألمانيا، واستغلها اليمين المتطرف وحزب البديل تحديداً في دعايته ضد اللاجئين. وتشهد المحاكمة إجراءات أمنية مشددة نظراً للاهتمام الشعبي والإعلامي الكبيرين. للمزيد على يورونيوز: صحافية أميركية وملكة جمال سابقة تتهم ترامب باغتصابها قبل 23 عاما مبادرة في ألمانيا لمساعدة ضحايا العنف المنزلي من الرجال كاليفورنيا توقف رئيس إحدى الكنائس بتهم الاتجار بالبشر واغتصاب القصر
Euronews (Ar)
-
شاهد: ميرازور الفرنسي يتوج بلقب أفضل مطعم في العالم
Advertisements
فاز مطعم ميرازور، بمنطقة الريفييرا الفرنسية، بلقب أفضل مطعم في العالم في حفل أقيم في سنغافورة يوم الثلاثاء حيث نال إشادة بما يقدمه من أطباق يعدها من مكونات موسمية طازجة. وقفز مطعم ميرازور الحائز على ثلاث نجوم في دليل ميشلان، وهو ما يعني أنه مطعم من الدرجة الأولى، إلى قمة أفضل 50 مطعما في العالم بعدما كان في المرتبة الثالثة العام الماضي، ليحل محل أوستريا فرانشيسكانا الإيطالي. وقائمة أطباق ميرازور مستوحاة من البحار والجبال ومكوناتها تؤخذ طازجة من مزارعها الخاصة. ومن بين ما تقدمه من مأكولات طبق جذور الشمندر (البنجر) المحمرة المملحة المأخوذة من الأرض توا والمغطاة بكريمة الكافيار. وفي تصريحات لرويترز قال ماورو كولاجريكو كبير طهاة المطعم وهو أرجنتيني المولد إنه شعر بأنه "يحلق في السماء" بعد الفوز بالجائزة. وقال "هذا يظهر للعالم أن كل شيء ممكن عندما يكون لديك حلم". وتسلم هو وفريقه الجائزة حاملين لافتة تضم أعلام الأرجنتين وفرنسا والبرازيل وإيطاليا. إقرأ المزيد على يورونيوز: من يصرف 1000 دولار لتذوق البرغر الياباني؟ شاهد: ترامب وآبي يأكلان السوشي ويشاهدان السومو بعد لعب الغولف زبون سخي يترك "بقشيشا" قدره ألفا دولار على فاتورة بقيمة 49 دولارا وقائمة أفضل 50 مطعما في العالم انطلقت في العام 2002 ونالت شهرة واسعة تضاهي شهرة دليل نجوم ميشلان القائم منذ فترة طويلة. وكان حفل سنغافورة يوم الثلاثاء هو الأول الذي يقام في آسيا. الدنمارك وحل مطعم نوما الذي أعيد افتتاحه في كوبنهاغن بالدنمارك في المرتبة الثانية في قائمة 2019. ونال المطعم في نسخته السابقة المكانة الأولى في أعوام 2010 و2011 و2012 و2014. إسبانيا وهيمنت إسبانيا على أول عشر مراتب بالقائمة بثلاثة مطاعم إذ جاء مطعم أسادور إتسبارّي بمنطقة أشبيه بالمرتبة الثالثة لتقديمه مكونات بسيطة مطهوة بالشواء، بينما حل مطعم ميغاريتس في المرتبة السابعة ومطعم ديسفروتار في المرتبة التاسعة. تايلاند وكان المطعم الآسيوي الوحيد في أول عشرة أسماء هو مطعم جاجان في بانكوك عاصمة تايلاند ونال المرتبة الرابعة.
Euronews (Ar)
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
إيفانكا ترامب تنتهك القواعد باستعمال بريدها الالكتروني الشخصي في العمل الحكومي
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر نادلة بار تبصق على ابن ترامب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.