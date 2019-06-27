نادلة بار تبصق على ابن ترامب!

دبي - بواسطة محمد فارس © ZUMAPRESS.com-© Kyle Mazza إيريك دونالد ترامبنادلة بار تبصق على ابن ترامب!

في حادثة صادمة، بصقت موظفة حانة أمريكية على نجل الرئيس الأمريكي إيريك دونالد ترامب أثناء وجوده مع أصحابه في الحانة.

وذكر موقع Breibart الأمريكي الإخباري، أن الحادث وقع في بار فندق في مدينة شيكاغو، عندما كان إيريك يمضي أمسية بصحبة عدة أشخاص. وانتقدت نادلة البار، وفقا لشاهد عيان، الرئيس الأمريكي الحالي، وبعدها اقتربت من إيريك ترامب وبصقت في وجهه.

وقال إيريك للصحفيين معلقا على هذه الحادثة: "إنه فعل مثير للاشمئزاز للغاية لشخص لديه مشاكل بعواطفه وهذا واضح".

وأضاف ابن الرئيس الأمريكي، أن جهاز المخابرات الأمريكي احتجز المرأة، لكنه رفض الإدلاء بشهادة ضدها، لذلك تم إطلاق سراحها من الحجز.

واتهم إيريك ترامب الديمقراطيين بمهاجمته، مضيفا أن مؤيدي الحزب الذي يروج للتسامح "لديهم شح للغاية بأدب اللياقة".

وأشار إلى أنه "عندما يكون شخص ما غير سوي، لدرجة أنه مستعد للهبوط لمستوى البصق على الناس، فإن ذلك يؤكد ببساطة على يأس من حقيقة أننا فزنا".

المصدر: لينتا. رو

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من Euronews