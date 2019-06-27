بروكسل (رويترز) - ناشد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي يوم الخميس التنديد علنا بأفعال إيران المعادية ودراسة المشاركة في خطة لا تزال قيد الإعداد لضمان سلامة الممرات المائية الاستراتيجية في الخليج.
ودعا إسبر كذلك إلى المساعدة في منع التوتر مع إيران من اتخاذ مسار عسكري وتحويله إلى المسار الدبلوماسي.
وقال للصحفيين "لا نسعى لصراع مسلح مع إيران لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة. يجب ألا يظن أحد أن ضبط النفس ضعف"، متحدثا عن مباحثاته خلف الأبواب المغلقة في مقر حلف الأطلسي ببروكسل.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تناشد أعضاء حلف الأطلسي التنديد علنا بأفعال إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.