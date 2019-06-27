دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters أمريكا تناشد أعضاء حلف الأطلسي التنديد علنا بأفعال إيران

بروكسل (رويترز) - ناشد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي يوم الخميس التنديد علنا بأفعال إيران المعادية ودراسة المشاركة في خطة لا تزال قيد الإعداد لضمان سلامة الممرات المائية الاستراتيجية في الخليج.

ودعا إسبر كذلك إلى المساعدة في منع التوتر مع إيران من اتخاذ مسار عسكري وتحويله إلى المسار الدبلوماسي.

وقال للصحفيين "لا نسعى لصراع مسلح مع إيران لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة. يجب ألا يظن أحد أن ضبط النفس ضعف"، متحدثا عن مباحثاته خلف الأبواب المغلقة في مقر حلف الأطلسي ببروكسل.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)