شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى: حقوقيون غربيون أصابهم ذهول من إجرام الحكومة القطرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد المعارض القطرى، صالح الغفرانى المرى، أن أبناء قبيلة الغفران القطرية فضحوا الانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى ضد القبائل القطرية.
وقال المعارض القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": من لاهاي أبناء قبيلة الغفران في قطر، يشرحون قضية إسقاط الجنسية والظلم المستبد من قبل حكومة قطر أمام الحقوقيين الغربيين.
وتابع صالح الغفرانى المرى: الحقوقيون الغربيون أصابهم ذهول من إجرام الحكومة القطرية حتى الميت لم يسلم منهم.
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