شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى: حقوقيون غربيون أصابهم ذهول من إجرام الحكومة القطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‌

أكد المعارض القطرى، صالح الغفرانى المرى، أن أبناء قبيلة الغفران القطرية فضحوا الانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى ضد القبائل القطرية.

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وقال المعارض القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": من لاهاي أبناء قبيلة الغفران في قطر، يشرحون قضية إسقاط الجنسية والظلم المستبد من قبل حكومة قطر أمام الحقوقيين الغربيين.

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وتابع صالح الغفرانى المرى: الحقوقيون الغربيون أصابهم ذهول من إجرام الحكومة القطرية حتى الميت لم يسلم منهم.

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