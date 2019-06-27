شاهد.. "مباشر قطر": تمويل "تنظيم الحمدين" لوسائل إعلام أجنبية أصبح مفضوحًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير لقناة "مباشر قطر"، أن الصحف الأمريكية فضحت الأساليب الخبيثة التي ينتهجها تنظيم الحمدين عبر العالم الذي يسعى جاهدًا إلى شراء الذمم التي من شأنها تنفيذ مخططه ومصالحه على جميع الأصعدة خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال تقرير "مباشر قطر"، إن مجلة واشنطن إكزامينر الأسبوعية الأمريكية نشرت مقالا فضحت فيه الأساليب القطرية، جاءت كالصفعة على وجه الحمدين، لتفضح كيف قام النظام القطري بتقديم الرشاوى لشراء ذمم الصحفيين والصحف الأمريكية من ذوي التوجه المحافظ في الولايات المتحدة من أجل نشر الدعاية القطرية وتلميع صورتها المخادعة أمام الرأي العام الأمريكي.
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