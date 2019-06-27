وزيرة الثقافة خلال افتتاح قصر السينما: انتظروا مشاريع جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

افتتحت وزيرة الثقافة، مساء الخميس، قصر السينما بجاردن سيتي التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، بعد تجديده وتطويره وإعادة تأهيله.

وأعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها لإعادة افتتاح القصر، مشيرة إلى أنه سيكون بمثابة "بيت الفنانين"، حيث يمثل إعادة أي شريان للثقافة عيد لنا جميعا ينبغي علينا ان نتكاتف لإنجاحه.

وتابعت: "لن يكون افتتاح قصر السينما آخر المشاريع السينمائية والثقافية المقبلة، وإنما سيتبعها مشاريع مهمة قادمة.

وتفقدت الوزيرة يرافقها عدد من الفنانين وعلى رأسهم لبلبة وتامر عبدالمنعم والدكتور اشرف زكي نقيب الممثليين والدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، وغيرهم.

وقامت بتكريم المصور السينمائي محمد بكر أقدم مصور سينمائي خلال حفل الافتتاح، كما كرمت اسم الراحل حسن الإمام مخرج الروائع وتسلم درع التكريم ابنة الراحل زينب حسن الإمام.

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تأسس قصر ثقافة السينما عام 1989 وتوقف عن العمل عام 2016 لتطويره وتزويده بوسائل الحماية المدنية فى فترة تولى الراحل الدكتور سيد خطاب رئاسة هيئة قصور الثقافة، واستمرت الهيئة فى إجراء عملية التطوير حيث تم الانتهاء من وضع منظومة الحماية المدنية وتحديث أجهزة العرض به.

تصل طاقة قصر ثقافة السينما الاستيعابية إلى 244 مشاهدا ويضم دورا أرضيا يحتوي على بلاتوه، غرفة التحكم بالتسجيل الصوتي، 4 مكاتب إدارية، إلى جانب عدد من غرف الخدمات والحماية المدنية، أما الدور الأول مقسم إلى 2 قاعة سينما، غرف التحكم، وقاعة استقبال.

ويضم الدور الثاني مكتبة عامة، وقاعة سينما، ويحتوي سطح القصر على قاعة سينما صيفية.

يعد قصر ثقافة السينما إضافة جديدة لبنية الثقافة المصرية وخطوة جديدة على طريق إثراء مجال السينما حيث أنه الوحيد المتخصص نوعيًا ويساهم في صناعة وعرض الأفلام.

أعدت وزارة الثقافة خطة عمل وبرنامج تشغيل لقصر ثقافة السينما عقب تشغيله يشمل دورات تدريبية متخصصة، معرضا شهريا للتصوير الفوتوغرافي يضم لقطات من أعمال أهم واشهر المخرجين، عدة نوادى للسينما العالمية، الأفريقية، اللاتينية، الأوروبية والنادرة ونادى آخر لأفلام التجربة الأولى سواء الروائية والتسجيلية، أمسية أسبوعية بعنوان نجم وندوة، عروض لأفلام مقتبسة من أعمال روائية إلى جانب إنتاج مجموعة من الأفلام التسجيلية.