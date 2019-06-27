خطوة جديدة من "تويتر" للحد من تأثير تغريدات السياسيين المسيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

اتخذت شركة تويتر إجراء تجاه بعض تغريدات القادة والسياسيين عبر منصتها، وذلك لتحقيق التوازن بين حرية التعبير والمساءلة.

وذكرت "تويتر" في تدوينة لها، أنها ستقوم بتعديل خوارزميتها للحد من انتشار تغريدات السياسيين التي تخالف قواعدها، حتى يشاهدها أقل عدد من الناس.

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وقالت تويتر: "لقد سمحنا في الماضي لبعض التغريدات التي تنتهك قواعدنا بالبقاء على تويتر، لأنها كانت في مصلحة الجمهور، لكن لم يكن من الواضح متى وكيف اتخذنا هذه القرارات، ومن أجل إصلاح هذا، فإننا نعرض إشعارًا جديدًا سيوفر المزيد من الوضوح بشأن هذه المواقف، ومتى ولماذا سنستخدمه".

وأشارت "تويتر" إلى أن القواعد الجديدة سوف تُطبق على السياسيين، والمسؤولين الحكوميين، الذين يملكون حسابات موثقة، ويملكون أكثر من 100 ألف متابع.

وكانت الشركة قد سمحت في السابق لمثل تلك التغريدات بالبقاء ضمن المنصة، لأنها تخدم المصلحة العامة، أما الآن، فإن التغريدات سوف تبقى، ولكنها لن تظهر للمستخدم، إلا إن اختار هو ذلك بالضغط عليها، وذلك على غرار بعض المحتوى التي تراه الشركة مسيئًا.