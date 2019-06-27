مستشار الرئيس التونسي لرويترز: صحته بدأت في التحسن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال مستشار للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الخميس، إن صحة الرئيس بدأت في التحسن، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

تأتي تصريحات المسئول الذي لم تكشف رويترز عن هويته، بعد ساعات من إعلان الرئاسة التونسية أن السبسي يتلقى العلاج بعد تدهور حالته الصحية.

كان رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر أكد في تصريحات عقب اجتماع طارئ لمكتب البرلمان أن حالة الرئيس التونسي الصحية مستقرة، حسب الاتصالات التي أجراها للاطمئنان على صحته.