ماذا نعرف عن قمة العشرين التي تنطلق غدًا في اليابان بمشاركة مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

تنطلق قمة مجموعة العشرين التي تُعرف اختصارًا بـ"جي 20"، غدًا الجمعة، من مدينة أوساكا اليابانية، بمُشاركة عدد من قادة دول العالم أبرزهم رؤساء مصر وأمريكا وروسيا والصين وكوريا الجنوبية وفيتنام والبرازيل وولي عهد المملكة العربية السعودية.

وتبحث قمة هذا العام التي تحمل رقم 14، عدد من أبرز القضايا المطروحة على الأجندة الاقتصادية الدولية في ظل التوترات التجارية والجيوسياسية، ويتصدّرها "الملف الإيراني، والنزاع التجاري الأمريكي- الصيني، وتحديّات الاقتصاد العالمي، وتغيّرات المناخ، وتمكين المرأة"، بحسب الموقع الرسمي للقمة.

وعلى مدى يومين، سيجتمع قادة 19 بلدًا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع وزراء ومستشارين لبحث هذه القضايا في جلسات مُغلقة ثم الخروج ببيانات عامة، بهدف تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم.

ما هي مجموعة العشرين؟

مجموعة العشرين عبارة عن منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين الدول أعضاء المجموعة وجهات ومنظمات دولية تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد والتجارة العالمية، تجتمع سنويًا بقمة تُعقد بإحدى الدول الأعضاء فيها.

ولا تُعد منظمة دولية رسمية، ومن ثمّ فإنها لا تتخذ قرارات مُلزِمة قانونيًا للدول الأعضاء فيها. ولا تملك المجموعة سكريتارية دائمة أو موظفين ثابتين، بحسب البي بي سي.

لا تضم المجموعة هيئة موظفين ثابتة في داخلها، بل ينتقل منصب رئيس المجموعة فيما بين الأعضاء، ويجري اختياره من بين دول مختلفة كل عام. ففي عام ٢٠٠٩ كان رئيس المجموعة من بريطانيا، وفى ٢٠١٠من كوريا الجنوبية. ويُعيّن الرئيس المختار سكرتارية مؤقتة خلال فترة تقلده المنصب، والتي بدورها تُنسّق عمل المجموعة وتنظم الاجتماعات المقرر عقدها.

كيف بدأت؟

تشكلت فكرة إنشاء مجموعة العشرين عام 1976، حيث لم تكن تضم في البداية إلا 7 دول صناعية هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، وكندا. وكانت تعرف آنذاك باسم مجموعة السبع "جي 7"، وفي وقت لاحق انضمت روسيا إلى المجموعة لتصبح مجموعة "جي 8".

وعام 1999، تأسّست مجموعة العشرين على هامش قمة مجموعة الثمانية في واشنطن، بهدف تعزيز الاستقرار المالي الدولي وإيجاد فرص للحوار ما بين البلدان الصناعية والبلدان الناشئة.

وجاء ذلك حين ساد الاضطراب أسواق المال العالمية بسبب الأزمة الآسيوية، وقتذاك. لكن في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، رُفِع مستوى المشاركة في اجتماعات قمة العشرين إلى مستوى الرؤساء.

بيد أنه وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية 2008، رُفِع مستوى المشاركة في اجتماعات قمة العشرين إلى مستوى الرؤساء، وأصبحت القمة "سنوية"، يحضرها وزراء المالية ومديرو البنوك المركزية في الدول الأعضاء بالمجموعة.

من أعضاء المجموعة؟

تضم مجموعة العشرين من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من ١٩دولة: "الأرجنتين، واستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، والسعودية، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة".

ويُعد الاتحاد الأوروبي هو العضو العشرين المُكمّل للمجموعة، وتمثلـه رئاسـة المجلس الدائري والبنك المركزي الأوروبي، وفق الموقع الالكتروني الرسمي لـ"جي 20".

من القادة المُشاركين المُحتملين في قمة هذا العام؟

نشر الموقع الرسمي لمجموعة العشرين القادة المُشاركين المُحتملين في قمة هذا العام وبينهم: الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأرجنتيني ماوريسيو ماكري، والبرازيلي جايير بولسونارو، والصيني شي جينبينج، والأمريكي دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

أرقام وحقائق

- إنتاج المجموعة يمثل 85 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي.

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- حصة المجموعة من حجم التجارة العالمية 75 بالمائة.

- مجموع سكان هذه الدول يمثل ثلثي سكان الكرة الأرضية.

ما المنظمات والهيئات الدولية التي تحضر قمم العشرين؟

صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التجارة الدولية، مجلس الاستقرار المالي، منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، منظمة العمل الدولية، الأمم المتحدة، كما يحق لرؤساء الدول المشاركة في القمة دعوة زعماء من خارج المجموعة.

المجموعة ليست منظمة دولية لكنها أشبه بمنتدى غير رسمي وبالتالي لا تتخذ قرارات ملزمة قانونيا للدول الأعضاء في المجموعة. كما لا تملك المجموعة سكريتارية دائمة او موظفين ثابتين، والرئاسة فيها دورية.

ومنذ الأزمة المالية العالمية 2008، باتت القمة سنوية ويحضرها وزراء المالية ومديرو البنوك المركزية في الدول الأعضاء في المجموعة.

ما القضايا التي تتناولها لقاءات المجموعة؟

- نمو الاقتصاد العالمي، والتجارة الدولية، وتنظيم أسواق المال العالمية، وتقوية النظام المالي العالمي، وتعزير آليات الرقابة عليها لمنع تكرار الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم عام 2008، وعدم ترك أي قطاع من السوق المالية العالمية بعيدًا عن الرقابة، ومحاربة التهرب الضريبي وتفادي المنافسة عن طريق تخفيض الضرائب.

- التركيز على تحقيق نمو دائم ومستمر ومتوازن للاقتصاد العالمي وتعزيز فرص التشغيل والتوظيف، ومنذ قمة واشنطن التي عقدت عام 2008 أصبحت التجارة العالمية أحد أهم البنود على جدول أعمال قمة المجموعة بسبب العلاقة الوثيقة بين حرية التجارة العالمية والحد من البطالة.

- التغيّر المناخي، سياسات التنمية، أسواق العمل وقوانينها، نشر التقنية، الهجرة وقضية اللجوء ومحاربة الإرهاب.

قمم سابقة:

بوينس آيرس 2018:

عُقِدت على مدى يومين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وكانت أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها أمريكا الجنوبية. واختتمت أعمالها دون التوصل إلى اتفاق ملموس مع الولايات المتحدة حول قضايا جوهرية أبرزها المناخ والاقتصاد العالمي. وبضغط من ترامب، تفادى البيان الختامي للقمة استخدام عبارة مكافحة "الحمائية" مقرا برفض أمريكي لإستراتيجية عالمية لمكافحة التغير المناخي.

هامبورج 2017:

عُقِدت على مدى يومين في مدينة هامبورج الألمانية في 2017، ونجحت في تحقيق بعض التقدم في مجال التجارة، لكنها لم تقدم جديدًا بشأن المناخ وأبقت على الوضع القائم.

قمة الصين 2016:

عقدت عام 2016 في مدينة هانجتشو الصين، تحت عنوان "نحو بناء اقتصاد عالمي إبداعي ونشط ومترابط وشامل"، وكان أبرز ما جاء فيها هو مصادقة كل من الصين والولايات المتحدة، على الاتفاقية الدولية للمناخ التي تم التوصل إليها في باريس نهاية عام 2015، وهي الاتفاقية التي انسحب منها ترامب بعد توليه السلطة.

تركيا 2015:

أطلق قادة القمة التي عُقِدت في تركيا عام 2015، 113 التزامًا حول قضايا من بينها خفض المساعدات المالية للوقود الأحفوري وزيادة المساعدات للاجئين، إلا أن فشل المجموعة في تحقيق وعودها زاد من التساؤلات حول مصداقية وعودها المستقبلية، إذ لم يتجاوز الالتزام بالوعود التي قطعتها المجموعة في ذلك العام نسبة 63 بالمئة.