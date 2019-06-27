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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس

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 استشهد مساء ، اليوم الخميس، فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية بمدينة القدس.

 

وأفاد عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص - نقلا عن مصادر طبية - باستشهاد الأسير

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المحرر محمد سمير عبيد، بعد إصابته بالرصاص الحي خلال مواجهات عنيفة في بلدة العيسوية.


وكانت قوات الاحتلال قد اختطفت الشاب خلال محاولة علاجه

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وإسعافه.


بدوره، أوضح الناشط في العيسوية يوسف عبيد أن مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة، خاصة في حارة عبيد، واستخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي والاعيرة المطاطية والقنابل الصوتية.


وأَضاف عبيد أن شابا أصيب بالرصاص الحي في منطقة الصدر، كما أصيب أحد المواطنين بالرأس.

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