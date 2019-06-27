استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس

استشهد مساء ، اليوم الخميس، فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية بمدينة القدس.
وأفاد عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص - نقلا عن مصادر طبية - باستشهاد الأسير
وكانت قوات الاحتلال قد اختطفت الشاب خلال محاولة علاجه
بدوره، أوضح الناشط في العيسوية يوسف عبيد أن مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة، خاصة في حارة عبيد، واستخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي والاعيرة المطاطية والقنابل الصوتية.
وأَضاف عبيد أن شابا أصيب بالرصاص الحي في منطقة الصدر، كما أصيب أحد المواطنين بالرأس.
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