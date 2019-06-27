أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، أن الحوادث شديدة الخطورة التي تشهدها الطرق اللبنانية، وصلت إلى وضع غير مقبول ولا يحتمل، وقالت "بصورة يومية نرى أعداد الشباب القتلى والمصابين الذين يسقطون على الطرقات بسبب الحوادث المرورية".
جاء ذلك في تصريح صحفيأدلت به وزير الداخلية البنانية عقب اجتماع (المجلس الوطني للسلامة المرورية) برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، مساء اليوم، وبحضور وزيرة الداخلية إلى جانب وزيري الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس والعدل ألبرت
وأشارت الحسن إلى أن الحكومة عازمة على إعادة تفعيل وإيلاء أقصى الاهتمام بهذا الملف الحيوي، خاصة بعد تزايد عدد الحوادث التي تحصل على الطرقات، ودعت إلى التضامن مع هذه المبادرة حتى يمكن معالجة الوضع.
وأوضحت أن المجلس الوطني للسلامة المرورية ارتأى خلال الاجتماع ضرورة وضع استراتيجية استنادا إلى قانون السير، لمواجهة حوادث المرور.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الداخلية اللبنانية: حوادث الطرق وصلت إلى وضع غير محتمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.