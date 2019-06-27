وزيرة الداخلية اللبنانية: حوادث الطرق وصلت إلى وضع غير محتمل

أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، أن الحوادث شديدة الخطورة التي تشهدها الطرق اللبنانية، وصلت إلى وضع غير مقبول ولا يحتمل، وقالت "بصورة يومية نرى أعداد الشباب القتلى والمصابين الذين يسقطون على الطرقات بسبب الحوادث المرورية".

جاء ذلك في تصريح صحفي

أدلت به وزير الداخلية البنانية عقب اجتماع (المجلس الوطني للسلامة المرورية) برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، مساء اليوم، وبحضور وزيرة الداخلية إلى جانب وزيري الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس والعدل ألبرتسرحان.



وأشارت الحسن إلى أن الحكومة عازمة على إعادة تفعيل وإيلاء أقصى الاهتمام بهذا الملف الحيوي، خاصة بعد تزايد عدد الحوادث التي تحصل على الطرقات، ودعت إلى التضامن مع هذه المبادرة حتى يمكن معالجة الوضع.



وأوضحت أن المجلس الوطني للسلامة المرورية ارتأى خلال الاجتماع ضرورة وضع استراتيجية استنادا إلى قانون السير، لمواجهة حوادث المرور.