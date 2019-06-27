في يوليو.. اجتماع روسي أطلسي لمناقشة الوضع في أوكرانيا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، ترؤسه اجتماع مجلس روسيا- الناتو في بروكسل يوم 5 يوليو المقبل.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن ستولتنبرج قوله في تغريدة على "تويتر" اليوم الخميس، "سأترأس اجتماعاً لمجلس الناتو وروسيا في بروكسل في 5 يوليو.. هذا جزء من حوارنا السياسي المستمر، لمناقشة الوضع

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في أوكرانيا، ومعاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى والحد من المخاطر".



من جهتها أعلنت البعثة الروسية الدائمة لدى حلف "الناتو" اليوم الخميس، أن روسيا تتطلع إلى مناقشة جادة خلال اجتماع مجلس روسيا - الناتو، المقرر عقده في 5 يوليو، حول الوضع الأمني

في أوروبا على خلفية الانسحاب الذي أعلنته الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.



وجاء في التعليق الذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك": "نحن نؤكد الاستعدادات للاجتماع المقبل لمجلس روسيا - الناتو، والذي من المقرر عقده في 5 يوليو.



وأضافت البعثة: "نحن نعول على مناقشة جادة للوضع الأمني في أوروبا، وذلك فيما يتعلق بالخروج الأمريكي من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وكذلك بشأن إمكانية التنبؤ بالأنشطة العسكرية".