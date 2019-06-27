وقع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري اليوم /الخميس/ ومفوض سياسات الجوار بالاتحاد الأوروبي جوهانس هان، بحضور سفير تونس ببروكسل، على مجموعة من الاتفاقيات المالية بقيمة 150 مليون يورو (أي قرابة 500 مليون دينار) في شكل منحة، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها الوزير إلى العاصمة البلجيكية (بروكسل).
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن الاتفاقية الأولى وقيمتها 70 مليون
وأشاد الوزير بالتعاون القائم بين تونس والاتحاد الأوروبي وما يشهده من تطور كمي ونوعي خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يظل شريك تونس الأكبر في التنمية ودعم الإصلاحات.
وتم خلال اللقاء التطرق إلى التقدم المسجل في تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبرامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي في الفترة القادمة.
من جانبه، أكد مفوض سياسات الجوار بالاتحاد الأوروبي استعداد الاتحاد لمواصلة دعم تونس في تنفيذ الإصلاحات والبرامج حتى تحقق أهدافها في النماء الاقتصادي والرقي الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس توقع 4 اتفاقيات اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.