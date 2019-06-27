الجامعة العربية تتهم إسرائيل بسرقة مياه فلسطين

اتهم المجلس الوزاري العربي، الكيان الصهيوني المحتل «إسرائيل» بسرقة المياه العربية في فلسطين وجنوب لبنان والجولان السوري المحتل. جاء ذلك خلال انطلاق أعمال الدورة الـ11 للمجلس الوزاري العربي للمياه، أمس، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه فى دولة فلسطين، ومشاركة وزراء الموارد المائية والري، ورؤساء الوفود في الدول العربية. ورأس وفد المملكة العربية السعودية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

ناقش المجلس ممارسات سلطة الاحتلال الصهيوني في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطوير قطاع المياه في فلسطين، ومتابعة المستجدات بشأن دعم حقوق العراق في الحفاظ على الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات.

كما ناقش المجلس تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية؛ لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، الذي صدر عن المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته العاشرة، والتي عقدت بدولة الكويت في 2 مايو 2018، والطلب من الدول العربية التي تنفذ فيها مشاريع من قبل منظمات أو بجهد وطني فى إطار الخطة التنفيذية للاستراتيجية، وتقديم تقرير حول مدى التقدم المحرز في عملية التنفيذ على اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس في الاجتماع التالي، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، فيما يخص المياه والصادر في نفس الاجتماع السابق والتحضير العربى للمنتدى العالمي التاسع للمياه 2021 بالسنغال.