الجامعة العربية تتهم إسرائيل بسرقة مياه فلسطين

ناقش المجلس ممارسات سلطة الاحتلال الصهيوني في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطوير قطاع المياه في فلسطين، ومتابعة المستجدات بشأن دعم حقوق العراق في الحفاظ على الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات.
كما ناقش المجلس تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية؛ لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، الذي صدر عن المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته العاشرة، والتي عقدت بدولة الكويت في 2 مايو 2018، والطلب من الدول العربية التي تنفذ فيها مشاريع من قبل منظمات أو بجهد وطني فى إطار الخطة التنفيذية للاستراتيجية، وتقديم تقرير حول مدى التقدم المحرز في عملية التنفيذ على اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس في الاجتماع التالي، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، فيما يخص المياه والصادر في نفس الاجتماع السابق والتحضير العربى للمنتدى العالمي التاسع للمياه 2021 بالسنغال.
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