الوضع الصحي للرئيس التونسي بدأ بالتحسن

قال مستشار للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الخميس، في تصريح لوكالة "رويترز"، إن الوضع الصحي للرئيس بدأ في التحسن.

وكانت الرئاسة قد قالت في وقت سابق، إن الرئيس البالغ من العمر 92 عاماً نُقل إلى مستشفى عسكري بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.

وتعرض السبسي الاسبوع الماضي أيضاً إلى وعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، فيما قالت الرئاسة وقتها إنه للعلاج من حالة غير خطيرة.

والسبسي شخصية بارزة في تونس منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011. وقاد عملية الانتقال كرئيس للوزراء في عام 2011، وانتخب رئيساً بعد ثلاث سنوات.

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وكان للسبسي دور مؤثر قبل عام 2011، إذ شغل منصب وزير الخارجية في عهد مؤسس الدولة الحبيب بورقيبة ورئيس البرلمان في عهد بن علي.

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وفي يونيو، أعلن أنه لن يسعى للفوز بفترة ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجري هذا العام، رغم دعوات حزبه له بخوض الانتخابات. ولم يعلن الحزب عن مرشح آخر.

وبموجب الدستور الجديد، يتمتع السبسي بصلاحيات محدودة مقارنة بما كان يتمتع به بن علي. وتقتصر مسؤوليته الرئيسية على السياسات الخارجية والدفاعية.