الرئيس المصري يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، جلسة مباحثات مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، بمدينة أوساكا اليابانية.

وصرح بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن رئيس وزراء اليابان أكد أن بلاده تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة على صعيد التعاون الثنائي والتشاور السياسي، وذلك لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الاوسط.

وأضاف راضي أن الرئيس السيسي أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة المثمرة التي تربطها بدولة اليابان ذات الحضارة العريقة، وقدم دعوة لرئيس وزراء اليابان لزيارة مصر، والتطلع لمشاركته العام المقبل في افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعدّ أيقونة للتعاون الثقافي والحضاري بين البلدين.

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كما تناول اللقاء الاستعدادت الجارية لانعقاد القمة السابعة لمحفل التعاون الياباني الأفريقي "تيكاد" بمدينة يوكوهاما اليابانية أغسطس المقبل، والتي ستنعقد تحت رئاسة مشتركة يابانية - مصرية على خلفية الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.