رئيس بلدية إسطنبول الجديد: لا أحد يستطيع تجاهل إرادة الشعب

تولى السياسي المعارض أكرم إمام أوغلو اليوم الخميس، منصب رئيس بلدية إسطنبول، العاصمة الاقتصادية لـ تركيا، للمرة الثانية، بعد أربعة أيام من فوزه الحاسم في جولة الإعادة التي أجبره عليها حزب العدالة والتنمية" الحاكم.

وقال إمام أوغلو من فوق حافلة حملته الانتخابية خارج مبنى البلدية: "لا يستطيع أحد تجاهل إرادة الشعب"، موجهاً شكره لجميع سكان إسطنبول البالغ عددهم 16 مليون نسمة. وأضاف: "إسطنبول قالت.. السيادة ملك للشعب".

وجاءت كلمته عقب حفل تسليم رسمي من الحاكم علي يرليكايا، الذي كان يشغل منصب العمدة بشكل مؤقت، داخل مبنى البلدية.

وقال إمام أوغلو إن "إسطنبول أظهرت للعالم أن تركيا لديها إيمان عميق بالديموقراطية".

وفي وقت سابق منحت لجنة الانتخابات المحلية إمام أوغلو ولايته الرسمية في محكمة تشاغليان في إسطنبول.

وقال المجلس الأعلى للانتخابات في إعلانه للنتائج الرسمية الأولية، إن إمام أوغلو، من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي لحزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حصل على 54.21 في المئة من الأصوات في انتخابات الإعادة يوم الأحد الماضي.

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ومنح المجلس الأحزاب فرصة حتى الأسبوع المقبل لتقديم اعتراضاتها، وبعد ذلك يتم إقرار النتائج النهائية حسب المتوقع.

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وحصل بن علي يلدريم من "العدالة والتنمية" الحاكم على 44.99 في المئة من الأصوات.

واعتبرت الانتخابات المحلية اختباراً رئيسياً للرئيس رجب طيب أردوغان و"العدالة والتنمية" الذي ينتمي إليه، بعدما فقدا منصب رئيس البلدية في المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في تركيا، والعاصمة المالية للبلاد في 31 مارس.

وكان إمام أوغلو قد فاز بهذه الانتخابات، لكنه طُرد من منصبه في غضون 18 يوماً بعد أن زعم "العدالة والتنمية" حدوث مخالفات، واضطر المجلس الأعلى للانتخابات إلى إلغاء النتيجة وأمر بإعادتها.

وهزم إمام أوغلو رجل الأعمال الذي تحول إلى سياسي، يلدريم، وهو رئيس وزراء سابق، بأكثر من 14 ألف صوت في مارس، وجدد فوزه عليه بأكثر من 800 ألف صوت يوم الأحد الماضي.