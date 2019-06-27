عشرات الجرحى بانفجار قنبلة في كركوك العراقية

قالت مصادر في الشرطة المحلية ومستشفى، إن 17 شخصاً على الأقل أصيبوا اليوم الخميس، إثر انفجار قنبلة في مدينة كركوك العراقية الغنية بالنفط.

ووقع الانفجار في الساعات الأولى من المساء، وأصاب حافلة ركاب مزدحمة لدى مرورها بوسط المدينة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن تنظيم "داعش" الإرهابي ينشط في المنطقة. وفي ديسمبر 2017 أعلن العراق النصر على التنظيم الإرهابي، الذي سيطر في وقت من الأوقات على مساحات شاسعة من البلاد.

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وأبلغ مصدران أمنيان "رويترز" في وقت سابق، بأن أربعة من أفراد الشرطة الاتحادية العراقية لقوا حتفهم يوم الثلاثاء، بعد انفجار قنبلة إلى الجنوب الغربي من كركوك.

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كما فتح مسلحون مجهولون النار يوم الاثنين على قرية على بعد 65 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من كركوك فقتلوا ثلاثة من السكان.