البرلمان العربي يدين التفجيرين الإرهابيين في تونس

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي بأشد العبارات، التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم في العاصمة التونسية، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من المصابين من قوات الأمن التونسية والمدنيين الأبرياء.
وأكد السلمي في بيان له اليوم، تضامن البرلمان العربي مع تونس في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض، ومساندتها في كل ما تقوم به من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي للتكاتف واتخاذ إجراءات عملية فاعلة لمواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وبما يسهم في وضع حد للجهات الداعمة لها ومحاصرة عناصرها الإجرامية وتجفيف منابع تمويلها وتقويض قدرتها على تنفيذ مخططاتها الخبيثة لضرب استقرار الدول وأمن مجتمعاتها، معرباً عن خالص تعازيه لذوي الضحية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
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