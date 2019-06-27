كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جزر القمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة عثمان غزالي، جرى خلاله بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وإمكانات تنميتها في مختلف المجالات.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد والرئيس عثمان غزالي خلال الاتصال، أوجه التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية جزر القمر المتحدة وفرص وآفاق تطويرها في مختلف الجوانب بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما إلى الارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل من التعاون المشترك.