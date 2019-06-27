كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين: الوضع في العالم لم يتحسن بما في ذلك في الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الوضع في العالم لم يتحسن بما في ذلك في الخليج فقد أصبح أكثر دراماتيكية وانفجارا.
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع في العالم لم يتحسن بما في ذلك في الخليج فقد أصبح أكثر دراماتيكية وانفجارا.
وأضاف الرئيس الروسي "نحن ندعم رئاسة اليابان [لقمة مجموعة العشرين]. كل ما يتعلق بتطوير التقنيات الحديثة، واقتصاد المعلومات، حتى اهتمام زملائنا اليابانيين بقضايا طول العمر… ، سندعم، ونشارك في هذه المناقشات. على الرغم من أنه في الظروف الحديثة، من الصعب انتظار أي اختراقات وقرارات مصيرية، ومن الصعب الاعتماد عليها اليوم، ولكن هناك أمل في أنه من خلال المناقشات العامة والاجتماعات الثنائية، سيكون من الممكن تخفيف التناقضات الحالية وخلق أساس، وقواعد للتقدم الإيجابي".