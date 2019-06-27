كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنايات الكويت: المؤبد لـ فهد الرجعان وزوجته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، حكمًا قضائيًا بالسجن المؤبد للمدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان وزوجته.

وأدين الرجل بتهمة اختلاس أموال مؤسسة التأمينات على مدار 30 عامًا، فيما تضمن الحكم الغيابي رد مبلغ 82 مليون دولار وتغريمهما ضعف المبلغ ومصادرة الممتلكات والعقارات والشركات والأسهم والمقاولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.

يذكر أن محكمة الجنايات كانت قد شهدت في شهر مايو الماضي، أول جلسة لمحاكمة الرجعان في قضية الاختلاسات التي وصلت لمئات الملايين من الدولارات.

فيما أشارت تقارير صحفية، إلى أن قيمة المبالغ التي أمكن حصرها حتى الآن من مبالغ العمولات والرشاوى التي حصل عليها الرجعان، وصل إلى نحو 800 مليون دولار خلال الفترة بين 1995 إلى 2015.