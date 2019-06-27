كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة تركية: انشقاق وشيك في حزب أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة ينى جاغ التركية مقالًا كشف من خلاله الصحفي التركي أحمد تاكان عن انشقاق وشيك في حزب العدالة والتنمية وتكوين حزبين جديدين يؤسسمهما رئيس الوزراء الأسبق داود أوغلوا ووزير الاقتصاد الأسبق على باباجان.

وبحسب مداد نيوز، استعد 90 نائبًا برلمانيًا من العدالة والتنمية الانشقاق عن حزب أردوغان، والانضمام إلى حزب جديد، وذلك عقب خسارة إسطنبول للمرة الثانية في الانتخابات البلدية، وحمل أعضاء الحزب أردوغان مسئولية الانهيار الاقتصادي لعدم اهتمامه بالداخل واختلاق الصراعات سواء إقليمية أو دولية.

