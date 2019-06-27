كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شخص وإصابة 10 آخرين إثر انفجار عبوتين ناسفتين في كركوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق مقتل شخص وإصابة 10 آخرين إثر انفجار عبوتين ناسفتين في محافظة كركوك، شمالي البلاد.

وقالت الخلية في بيان، اليوم الخميسن: "عمل إرهابي بانفجار عبوتين ناسفتين بشكل منفصل داخل عجلتين نوع كوستر في منطقة راسه جسر والأخرى في منطقة ساحة الاحتفالات بمحافظة كركوك، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 10 آخرين".

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ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن تنظيم "داعش" الإرهابي ينشط في المنطقة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2017 أعلن العراق النصر على التنظيم المتشدد الذي سيطر في وقت من الأوقات على مساحات شاسعة من البلاد.

لكن التنظيم انتقل منذ ذلك الحين إلى هجمات بأسلوب الكر والفر بهدف إضعاف حكومة بغداد.

وأعاد مقاتلوه تجميع صفوفهم في سلسلة جبال حمرين في الشمال الشرقي، والتي تمتد من محافظة ديالى، على الحدود مع إيران، عبر محافظة صلاح الدين في الشمال وصولا إلى جنوب كركوك.