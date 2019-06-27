وثائق مصرفية تفضح رشاوي "تميم" لرئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى

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وقضى المحققون الفرنسيون 3 سنوات في التدقيق في دفعتين تبلغ قيمة كل منهما 3.5 مليون دولار، وحوّلت هذه الأموال في شهري أكتوبر ونوفمبر من سنة 2011، أي قبل شهر من تصويت الاتحاد الدولي لألعاب القوى برئاسة لامين دياك لمنح الدوحة حق استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 والتي ذهبت في ما بعد لفائدة بريطانيا، ويعتقد المحققون أن تلك المدفوعات كانت رشوة من قطر لضمان التصويت لصالحها في بطولة فازت لندن بتنظيمها في النهاية.
وجاءت هذه التطوّرات بعد القبض على الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ميشيل بلاتيني، في إطار التحقيقات بتهم الفساد المتعلقة بحصول قطر على حقوق تنظيم كأس العالم سنة 2022.