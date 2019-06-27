وزير الخارجية البحريني: طهران تشكل تهديد "رئيسي" للمنطقة

وأكد آل خليفة، خلال مقابلة بثت يوم الأربعاء، مع مراسل القناة 13 الإسرائيلية الخاصة، أن إسرائيل تشكل جزءا من "تراث هذه المنطقة تاريخيا" وأن "للشعب اليهودي مكانا بيننا".

وأشار الوزير البحريني إلى أن "هذه أول مقابلة لي مع وسيلة إعلام إسرائيلية، وآمل أن أتمكن من إيصال الرسالة"، مضيفا أن "إسرائيل تشكل جزءا من تراث هذه المنطقة تاريخيا، وللشعب اليهودي مكان بيننا ولذلك... أريد أن أقول (للإسرائيليين): يجب أن نتحاور".

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وعند سؤاله حول عدم مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر المنامة، رأى الوزير أنه "من الخطأ دائما تفويت فرصة لصنع السلام".

وجاءت تصريحات آل خليفة على هامش "مؤتمر البحرين" الذي بحث الجانب الاقتصادي من "خطة السلام الأميركية"، التي تدعي الولايات المتحدة أنها تهدف لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، في حين تعارضها السلطة الفلسطينية وترى أنها تمهيد لتصفية القضية الفلسطينية.

جدير بالذكر أن البحرين لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وتعد مقابلة آل خليفة مبادرة نادرة من سياسي خليجي.